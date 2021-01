Eerherstel gedode Halse Heksen op de brandstapel op Grote Markt

In de 17 en 16de eeuw zouden op de Grote Markt in Halle heksen zijn verbrand. Gemeenteraadslid Yves Demanet vindt dat die vrouwen eerherstel moeten krijgen, ook al is het lang geleden. "Het is een publiek geheim dat in 1610 Marie De Bast, een weduwe uit Essenbeek, verdacht werd van een pact met de duivel. Ze zou gevreeën hebben met de Duivel om een poeder te krijgen om paarden te vergiftigen. Ze hebben die vrouw gefolterd tot bekentenissen en daarna op de brandstapel gezet op de Grote Markt in Halle. Zij had ook deelgenomen aan een heksensabbat met andere vrouwen. Zij noemde na haar folteringen nog een naam Elisabeth Verman. Die stond ook klaar om verbrand te worden maar krijste haar onschuld zo hevig uit dat ze uiteindelijk ontsnapte aan de brandstapel."