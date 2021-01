BEKIJK: De eerste beelden binnen in kunstencentrum Bozar na de brand, "Dit doet pijn aan mijn hart"

Een orgel is een onwaarschijnlijk precisiewerk, de minste speling is een ramp. Orgelbouwer Pieter Vanhaecke laat zien hoe diep het water is binnengedrongen in het instrument. "Voor leken lijkt het allemaal niet zo vreselijk. Maar hier zit een barst van 1,5 millimeter. Als je nagaat dat de intonatie van een orgelpijp op 1/50 van een millimeter gebeurt, kan je je voorstellen dat het, met 4.000 orgelpijpen, een heel werk zal zijn om ze opnieuw in harmonie te laten spreken."



Herbekijk hier de eerste beelden van het interieur van de zaal na de brand: