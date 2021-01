Eerste zwemvijver in Brussels Gewest komt er tegen 2023 in Neerpede

Pool is Cool, de vereniging die al jaren ijvert voor een zwembad in openlucht in Brussel, reageert tevreden. "Een zwemvijver is prima, zeker in die omgeving", zegt Paul Steinbrück Van Pool is Cool. "Het is een heel groene omgeving, dichtbij de stad. Het zal de Brusselaars misschien zelfs een vakantiegevoel geven. Maar Brussel kan zeker nog een extra zwembad in open lucht gebruiken, best aan de andere kant van het gewest."