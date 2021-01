Tot 27 jaar cel voor dood van 39 Vietnamese migranten in koelwagen in Engeland

De koelwagen was verscheept vanuit de haven van Zeebrugge en zou in Essex opgehaald worden door een vrachtwagenchauffeur. Hij is een van de mannen die nu veroordeeld zijn tot een gevangenisstraf. Ook de mensensmokkelaar die het transport organiseerde, moet de cel in.



Ook in ons land en in Frankrijk loop nog een onderzoek naar deze zaak. Daarbij zijn telkens 13 verdachten in verdenking gesteld. In september vorig jaar werden in Vietnam zelf al 7 mensen veroordeeld voor hun rol in de mensensmokkel. 4 Vietnamezen van 26 tot 36 jaar zijn veroordeeld tot celstraffen van 2,5 jaar tot 7,5 jaar. Zij zijn schuldig bevonden aan de deelname in verschillende graden van "de organisatie van de smokkel van migranten". 3 anderen kregen celstraffen met uitstel.