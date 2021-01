Verenigde Naties bezorgd over seksueel geweld in Ethiopische regio Tigray: "Gedwongen seks in ruil voor voedsel"

Hoeveel doden er bij het Ethiopische offensief in Tigray zijn gevallen is niet duidelijk. Volgens de International Crisis Group gaat het alvast over "enkele duizenden doden".

De humanitaire toestand blijft volgens hulporganisaties hoe dan ook zorgwekkend. Meer dan 4 miljoen mensen in Tigray hebben hulp nodig, dat is zo'n 80 procent van de bevolking daar. Meer dan 2 miljoen mensen zijn er ook op de vlucht en het risico op hongersnood is erg groot. Bovendien zitten nog eens tienduizenden vluchtelingen uit buurland Eritrea in kampen in het noorden van Ethiopië.