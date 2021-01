Europees president Michel belt met Russische president Poetin over opsluiting Navalny

Navalny werd tijdens een binnenlandse vlucht naar Moskou vergiftigd, hij ontsnapte aan de dood. Navalny ging herstellen in Berlijn maar koos er zelf voor om zondag terug te vliegen naar Moskou. Daar aangekomen werd hij meteen gearresteerd - officieel omdat hij de voorwaarden van een vorige veroordeling uit 2014 had geschonden. Navalny zit nu opgesloten in een zwaarbewaakte gevangenis in Moskou. Of het telefoontje van Charles Michel daar veel aan zal veranderen valt te bezien.