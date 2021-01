Nieuw mountainbikeparcours in Evergem: "101 km lang, het langste parcours van Oost-Vlaanderen"

De oude mountainbikeroute in Evergem was al 10 jaar oud en was 26 kilometer lang. "Vernieuwing was dus welkom", zegt schepen van sport Kenny Ketels (N-VA). En het nieuwe parcours is er een om trots op te zijn, vindt hij. "Het is 101 kilometer lang en er zijn 3 verschillende lussen, met vertrekpunten in Ertvelde, Doornzele en Sleidinge. We zijn heel fier op het parcours. En het is ook belangrijk om veel te bewegen, zeker in tijden van Covid, dus we zijn heel blij dat we het vandaag kunnen openen."

De gemeente heeft gezorgd voor veel onverharde wegen op het parcours. "Want dat hebben mountainbikers graag. Ongeveer de helft van het parcours is offroad", vertelt de schepen. "En, het moet gezegd: de route is ook heel mooi. Dat vonden we belangrijk, dat het niet alleen een lange route was, maar ook een mooie."