Extra kosten én verplichte aankoop van schoonmaakproducten bij poetsbedrijven: "We kunnen niet anders"

De dienstenchequesector kreunt en de consument moet daarvoor betalen



Iemand moet de rekening betalen: de overheid of de klant. Volgens Paul Verschueren moet de overheid dit opnieuw aanpakken: "De sector vraagt aan de overheid om een keuze te maken, want zolang dat niet gebeurt, zullen dienstenchequebedrijven het heft in eigen handen nemen. Omdat ze op financieel vlak met het mes op de keel zitten, rekenen ze de klant bijkomende kosten of diensten aan."

Van een administratieve kost tot extra maandelijkse kosten voor poetsmiddelen

Veel poetsbedrijven rekenen een maandelijkse administratieve kost aan boven op de dienstencheques, anderen gaan op zoek naar meer creatieve oplossingen.

Luisteraar An Lenders is bijvoorbeeld heel tevreden over haar poetshulp Michele, maar minder tevreden over de nieuwe maatregel van het bedrijf 'Het Poetsbureau'. “Vroeger was er geen enkele administratieve kost, nu moeten we verplicht poetsproducten aankopen bij hen en daarvoor een maandelijkse kost betalen. Als we er niet op intekenen als klant zet het bureau de samenwerking stop.”

Volgens Jo Mellemans, CEO van Het Poetsbureau, is het inderdaad te nemen of te laten: “We hebben die prijsstijging echt nodig”. Maar veel klanten en huishoudhulpen zijn volgens hem net tevreden met die maatregel. “De vraag is er gekomen op basis van de klanten en de huishoudhulpen. We merken dat er vanuit onze klanten een grote vraag is om 'ontzorgd' te worden: er zelf niet meer op moeten letten dat er altijd poetsproducten en poetsmaterialen voorhanden zijn.

Ecologisch en ergonomisch: belangrijk voor de gezondheid van de huishoudhulpen

Het Poetsbureau biedt twee formules aan: een ecoformule van 5,95 per maand met drie verschillende poetsproducten of de comfort-formule van 12,95 per maand met daarbovenop het nodige poetsmateriaal (emmers, bezems, dweilsystemen,...)

Jo Mellemans benadrukt dat het poetsbureau op die manier ook wil zorgen voor de gezondheid van de huishoudhulpen: “Uit wetenschappelijke studies blijkt dat mensen die hun hele carrière met schoonmaakproducten uit een warenhuis moeten werken, vaak kampen met chronische long- en huidaandoeningen."

"Daarom willen we kiezen voor ecologische poetsproducten die niet chemisch of bijtend zijn. Verder is ergonomie belangrijk, zeker wanneer je kijkt naar de problemen die poetshulpen vaak hebben met de gewrichten en de polsen."

Keuze tussen huishoudhulp of huishoudproduct

Voor de betrokken klanten zit er dus weinig op; zij moeten kiezen voor zo'n formule met producten of hun vertrouwde huishoudhulp. 'De inspecteur' probeerde te bemiddelen en hoopte dat Het Poetsbureau toch een formule zou voorzien zonder de verplichting om huishoudproducten te moeten aankopen, maar dat is niet gelukt.