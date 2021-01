Frankrijk verplicht vanaf zondag negatieve test voor Europese reizigers

President Macron deelde zijn beslissing mee bij een virtuele Europese top met Europese staatshoofden en regeringsleiders. Het Elysée wijst erop dat de Franse aanpak door verschillende andere Europese landen gebruikt wordt.

Op 14 januari besliste Parijs al om een negatieve test te vragen van reizigers die vanuit een niet-EU-land naar Frankrijk reizen. Zij moeten na aankomst sowieso ook zeven dagen in quarantaine.

De coronacijfers in Frankrijk zijn niet goed. Donderdag zijn opnieuw meer dan 20.000 besmettingen geregistreerd, dat was al de derde dag op rij. In heel Frankrijk zijn sinds de uitbraak van de coronacrisis meer dan 72.000 mensen overleden. Wat vooral zorgen baart, is de circulatie van nieuwe coronavarianten.

Sinds afgelopen zaterdag geldt in Frankrijk een verstrengde avondklok. Die loopt van 18 uur 's avonds tot 6 uur 's morgens. Alleen wie terugkeert van het werk of de kinderen ophaalt van school, mag na 18 uur nog op straat zijn. Daar komt nu dus nog een verplichte negatieve test bij voor iedereen die uit EU- en niet EU-landen het land binnen wil. Met de huidige maatregelen hoopt de Franse regering een nieuwe lockdown te voorkomen.

Frankrijk steunt ook het idee voor een tijdelijk verbod op niet-essentiële reizen, dat de Belgische premier Alexander De Croo (Open VLD) had gevraagd.