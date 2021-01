Franse Senaat beslist: hanen mogen kraaien, ezels mogen balken en koeien mogen loeien

Maurice kreeg in 2019 gelijk van de rechter, al kon hij niet lang victorie kraaien, het beestje is intussen dood. Maar Maurice is maar het topje van de ijsberg. In totaal zouden er duizenden soortgelijke klachten voor overlast zijn neergelegd. Dieptepunt waren de toeristen die in 2018 een dorpje bij de Middellandse Zee vroegen aan de burgemeester om verdelgingsmiddelen in te zetten... tegen de al te vrolijke krekels.

Dat zette parlementslid Pierre Morel-A-L'Huissier uit de Lozère aan het denken. De man komt niet toevallig uit dat zuidelijke departement, want het is het rurale departement bij uitstek, waar veel meer koeien, geiten en schapen leven dan mensen!

Volgens het parlementslid was het probleem dat er nergens in de wet iets stond waaruit zou blijken dat sommige geluiden bij het platteland horen. Dat schapen nu eenmaal mekkeren en dierlijke uitwerpselen, kunnen stinken.