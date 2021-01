Gaat Oostendse aan de haal met "De Jamie" voor beste TikTok-video?

In totaal zijn er 84 genomineerden verspreid over verschillende categorieën. Dat gaat van "Beste lifestyle" tot "Beste vlog" en van "Beste Instagrampagina" tot "Beste online fictie". "De Jamies" worden voor het eerst georganiseerd. De uitreiking verloopt via een onlineshow, enkel de juryleden zullen in het Kursaal van Oostende aanwezig zijn.

Er zijn heel wat West-Vlaamse genomineerden. Zoals Ann-Katrien Casselman uit Damme. Zij is genomineerd in de categorie "Beste Lifestyle". Elodie Gabias uit Knokke-Heist kan "De Jamie" voor "Beste Instagrampagina" in de wacht slepen. Ook Club Brugge kan in de prijzen vallen in de categorie van "Beste "Tik-Tok-filmpjes". Maar daar neemt de voetbalploeg het op tegen de Oostendse Magnolia Tsogbé.

