Geen sport- en jeugdactiviteiten in Hamont-Achel vanwege besmettingen in twee scholen

De twee vestigingen van basisschool De Achellier in Achel zijn gesloten na coronabesmettingen. Maar de gemeente heeft ook het advies gekregen om meer maatregelen te nemen. En dus worden alle sportactiviteiten, ook voor kinderen jonger dan 12, tot 7 februari stopgezet. Alle sporthallen en de tennishal gaan dicht. Ook aan jeugdverenigingen is gevraagd enkele weken lang geen activiteiten meer te doen.

Contacten vermijden is een goede maatregel, zegt burgemeester Rik Rijcken. "We hebben deze ervaring eind oktober al eerder gehad, na een uitbraak in Sint-Huibrechts-Lille. Toen hebben wij en de gemeente Pelt soortgelijke maatregelen genomen en toen zagen we na enkele weken het aantal besmettingen dalen." De burgemeester hoopt dat dat deze keer ook zal gebeuren.