Gevluchte gevangene gooit identiteitskaart weg in de hoop aan de politie te ontsnappen

Donderdagavond zag de politie in Merksem een verdachte auto. Toen ze die wilden controleren, reed het voertuig weg richting Bredabaan en Jaak Coveliersstraat. Op een bepaald moment zagen de inspecteurs ook dat er iets uit het raam werd geworpen.

Uiteindelijk kon de wagen tot stilstand gebracht worden om de inzittenden te controleren. De passagier beweerde dat hij zijn papieren niet bij zich had. Maar intussen was duidelijk geworden dat het zijn identiteitskaart was die weggegooid was.

De man bleek dan ook al sinds 2017 geseind te staan als gevluchte gevangene en moet nog 42 maanden celstraf uitzitten. Hij kreeg van de politie meteen een lift naar de gevangenis.