Girafje geboren in Bellewaerde: "Haar naam is Kamala, vernoemd naar de vicepresident van de VS "

De komst van de babygiraf is belangrijk voor het Europese kweekprogramma waar Bellewaerde actief aan deelneemt. Wereldwijd leven er nog ongeveer 1.700 Rothschildgiraffen in het wild en 590 in dierentuinen. Dit maakt dat de Rothschildgiraf een sterk bedreigde diersoort is.

De babygiraf zal de eerste maand in zijn binnenstal blijven. Zodra het weer het toelaat, minimum 15 °C, kan het jong naar buiten. Naast het pasgeboren kalfje verblijven er nog 3 Rothschildgiraffen in Bellewaerde, namelijk de ouders Kito en Simone en hun jong Safiya (geboren in 2019).