Gmail-instellingen veranderen vanaf 25 januari: "Google anticipeert op strengere privacyregels van Europa"

Als jij een Gmail-adres hebt, kijk dan zeker even in je mailbox. Daar zit een mail in van Gmail zélf. "Geef vóór 25 januari 2021 aan hoe je gegevens kunnen worden gebruikt en gedeeld voor Gmail, Google Chat en Google Meet" staat erin.

Jan Bouquiaux uit Halle krijgt de boodschap ook. Hij weet niet goed wat hij er mee moet doen. Aanstaande maandag is het al 25 januari. Hij vreest dat zijn Gmail-account niet meer toegankelijk zal zijn als hij niet aangeeft hoe Google zijn gegevens mag gebruiken."

Slimme functies en personalisatie

Technologiejournalist Loutfi Belghmidi bevestigt alvast dat de communicatie van Google zelf komt. "Het is geen spam of phishing. Het bericht komt van het bedrijf zelf."

Maar waarom verstuurt Google die communicatie? "Wat Google doet, is anticiperen op de strengere Europese privacywetgeving. De Europese Unie wil de grote technologiebedrijven strenger straffen als ze te veel gegevens van gebruikers verzamelen. Google speelt hierop in door te zeggen: "Je gegevens zijn beschermd als je verschillende toepassingen gebruikt." Het bedrijf maakt zich sterk dat je zelf de controle in handen hebt om aan te geven wat je wel en niet wil delen."

Op dit moment is het zo dat Google veel gegevens van z'n gebruikers verzamelt en die ook aan de verschillende toepassingen koppelt. Belghmidi geeft een voorbeeld. "Als je een ticket boekt om op reis te gaan via Google Chrome, dan krijg je in je agenda automatisch een herinnering. Om dat te kunnen doen, heeft Google je gegevens nodig. Maar Google weet dan ook wel dat je op dat moment op vakantie gaat.”

Inspelen op gevoel van gebrek aan privacy

Het bedrijf verzamelde en bundelde in het verleden al gegevens van ons. Met de nieuwe mededeling wil Google Gmail, Google Meet en Chat beter met elkaar laten praten. Chat en Meet zijn niet toevallig toepassingen die tegenwoordig (door de lockdown, red.) veel gebruikt worden. "Google wil gebruikers op voorhand laten kiezen welke gegevens je deelt. Op die manier heb je de controle over de koppeling van je gegevens tussen de verschillende platformen. Het bedrijf zegt duidelijk: "Jij bepaalt zelf welke gegevens we van jou gebruiken.' Het is inspelen op de gevoelens die nu bij mensen spelen."

Het is goed dat Google gebruikers de mogelijkheid biedt om inspraak te geven over welke gegevens er gedeeld en gekoppeld worden. Maar tegelijkertijd wijst Belghmidi erop dat het bedrijf ook ontzettend veel gegevens van ons verzamelt en verzameld heeft en daar wil het gewoon mee doorgaan. "Eigenlijk vraagt Google met deze verklaring om onze expliciete toestemming voor toepassingen die nu heel populair zijn. Want vroeger gebeurde het al. Als je je reis boekt via Google Chrome zeg je: "Je mag weten wanneer ik een reis boek en je mag die trip ook meteen in mijn agenda zetten."

Instemmen voor 25 januari

Google communiceert ook naar gebruikers dat die expliciet moeten aangeven welke gegevens er gekoppeld mogen worden. "Als je de slimme functies en slimme koppelingen na 25 januari 2021 wil kunnen blijven gebruiken, moet je in je Gmail-instellingen aangeven dat je deze functies ingeschakeld wilt houden. Als je je keuzes voor deze instellingen al hebt gemaakt in de mobiele Gmail-app of op een computer, hoef je verder niets te doen. Je kunt deze opties op elk moment aanpassen via je Gmail-instellingen", zo staat er te lezen in de officiële e-mail.

Op deze pagina vind je meer informatie over de instellingen van je Gmail-account.

Weigeren is een optie

Aangezien het bedrijf de keuze geeft aan gebruikers wat ze willen delen, kunnen die ook weigeren. "Als je niet instemt met de nieuwe aanpassingen, dan zal Google je niet afstoten als gebruiker. Je kan je mailbox blijven gebruiken. Google blijft die gegevens ook gebruiken. Maar je kan binnen je eigen account wel bepalen wat je wel en niet vrijgeeft en welke dingen er aan elkaar gekoppeld worden", besluit Belghmidi.