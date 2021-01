Google dreigt ermee zoekmachine in Australië af te sluiten

De Google-topvrouw in Australië, Mel Silva, zei in de Australische Senaat dat de wetgeving onwerkbaar is, en dat het bedrijf onmogelijk het financieel risico kan berekenen. Dat meldt het Australische persbureau AAP. "De Australische markt verlaten is de enige reationele beslissing als deze code erdoor komt", zei Silva.

De code werd in december geïntroduceerd in het Australische parlement. Volgens AAP zou Google boetes tot 10 miljoen Australische dollars (6,4 miljoen euro) moeten betalen als ze de uitgevers weigert te betalen voor hun artikels. In eerste instantie zou de wetgeving gelden voor de nieuwsfeed van Facebook en Google Search.