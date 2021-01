Igean roept op na 2 ongevallen met afvalophalers: "Sta je achter aan vuilniswagen? Wees geduldig en voorzichtig"

De ongevallen gebeurden in Aartselaar en Kalmthout. In het ene geval kwam de afvalophaler er met wat kneuzingen vanaf, maar bij het andere ongeval liep een afvalophaler breuken op.

Igean, de intercommunale die in 30 gemeenten in onze provincie het afval ophaalt, wil daarom extra waarschuwen, "Weet dat onze mensen van overal kunnen komen", zegt woordvoerster Bieke Van Baelen. "Ze lopen niet enkel achter de afvalwagen, maar kunnen ook langs of voor de wagen staan om al wat dingen te verzamelen."

De intercommunale wil nieuwe ongelukken vermijden. "Als je achter een afvalwagen rijdt, doe dat dan niet te snel. Wees voorzichtig, en besef dat er altijd een afvalophaler van achter de vuilniswagen kan verschijnen."