Inwoners Berendrecht en Zandvliet zijn geluidsoverlast van A12 beu: District vraagt geluidsstudie en schermen aan stad Antwerpen

De huizen en tuinen van heel wat inwoners van het district Berendrecht - Zandvliet - Lillo grenzen aan de A12. Zij hebben de voorbije jaren de geluidshinder alleen maar weten toenemen. "Er komen dan ook veel klachten binnen over het lawaai", zegt districtsburgemeester Carl Geeraerts (N-VA).

"We hebben in een brief aan de stad Antwerpen gevraagd om een geluidsstudie te laten uitvoeren. Verder zouden we langs beide kanten van de A12 graag hebben dat er geluidsmuren worden gezet", aldus Geeraerts.