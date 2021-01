Jessa en Sint-Trudo Ziekenhuis starten dan toch met vaccineren

Dinsdag werden de vaccinaties van het personeel nog uitgesteld door een achterstand in de levering van de Pfizer-vaccins. "Er was veel frustratie bij onze medewerkers, dus we hadden beloofd dat we meteen zouden beginnen als we groen licht zouden krijgen", gaat Breysem verder. "En we hebben gemerkt dat dit echt een psychische ontlading geeft bij onze mensen, dat geeft een enorm boost."