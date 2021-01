Kapellen in de ban van paardenvijgen op de stoep: "Vervelend voor kinderwagens en rolstoelen"

In Het Laatste Nieuws spreekt Henquet van een 'paardenvijgenplaag'. "Vooral in de Heidestraat in de buurt van ons kerkhof liggen er regelmatig uitwerpselen van paarden op de stoep", zegt hij op Radio 2. "Die vallen op de grond als een ruiter van de ene groene zone naar de andere trekt met het paard aan de hand. Maar laat me duidelijk zijn: dat is verboden volgens de wegcode en heel vervelend voor alle wandelaars. Ik denk in het bijzonder aan mensen met een rollator, in een rolstoel of jonge ouders met een kinderwagen", zegt Henquet. Een bezorgdheid die een aantal Kapellenaren deelden via de app van Radio 2.