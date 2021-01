Stationsstraat in Overijse kan eindelijk hersteld worden: gemeente wint na 12 jaar proces van aannemer 

Twaalf jaar voerde de gemeente Overijse een juridisch gevecht met de aannemer die de kasseien van de Stationsstraat destijds heeft aangelegd. Het soort kasseien dat gebruikt werd en de manier waarop die werden gelegd, zorgen ervoor dat een aanzienlijk deel van de straat er al jaren verzakt bijligt. Overijse krijgt nu gelijk en kan de kosten en herstelling verhalen op de aannemer.

"In 2023 zullen we dat deel van het centrum aanpakken, en we gaan dus gebruik maken van de traditionele Vlaamse kasseien om die straat te herstellen", zegt schepen van openbare werken Sven Willekens. "We doen dat in overeenstemming met het erfgoedkundig en historisch karakter van de straat. We hebben trouwens 150.000 euro teruggekregen op die investeringen die we terug gaan kunnen gebruiken."