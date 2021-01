Kinderrechtencommissaris: "Jongeren moeten kwetsbare groep worden", ook experten GEMS willen meer oog voor hen

Die voorrang kan volgens de experts in twee vormen: opnieuw meer contactonderwijs voor de tweede graad in het middelbaar onderwijs (3de en 4de middelbaar) of een beperkte heropstart van buitenschoolse activiteiten voor jongeren ouder dan 12 jaar. De expertengroep geeft wel voorkeur aan de eerste optie.

Voor de studenten in het hoger onderwijs willen de experts ook meer contactmomenten op de campus. Bijvoorbeeld 1 contactmoment per student per week. Dat zou in de vorm van practica of seminaries in kleine groepen van 4 à 8 studenten kunnen, maar ook in de vorm van studiegroepen van evenveel studenten. Maar dat is wellicht in een latere fase.