Kleuterscholen in Sint-Andries, Nieuwenhove en Vladslo dicht na coronabesmettingen: "Alle kleuters in quarantaine"

In Nieuwenhove bij Waregem zitten alle kleuters in quarantaine. Het gaat om bijna 100 kinderen. Ze hadden gemerkt dat er regelmatig kinderen waren met symptomen. 2 juffen hebben zich dan laten testen en blijken nu besmet. Zij kwamen in 3 van de 4 kleuterklassen in Nieuwenhove.

"Alle kleuters uit die klassen moeten nu sowieso tot eind deze maand in quarantaine", zegt directeur Jo Bultheel. "In een kleuterklas wordt elk contact met een kleuter als een nauw contact beschouwd. Dat komt omdat kleuterjuffen vaak een omgevallen kind moeten helpen rechtstaan of traantjes moeten drogen. In het lager onderwijs is dat niet zo. Vandaar dat we beslist hebben om enkel de kleuters in quarantaine te plaatsen."

De kinderen uit de andere kleuterklas moeten voorlopig ook thuisblijven, tot de testresultaten van de andere kleuterjuffen binnen zijn.