Reisagent Julie uit Hoeilaart: "Had hoop gevestigd op 2021 maar het is weer één groot vraagteken"

Julie Godts uit Hoeilaart werkte al jaren in een reisbureau toen ze vorig jaar besloot om het kantoor over te nemen. "Normaal zou dat heel leuk en spannend zijn", vertelt Julie in Start je Dag aan Radio 2 Vlaams-Brabant. "Spannend is het wel, maar daar stopt het ook." Godts heeft momenteel geen enkele boeking voor de krokusvakantie."Ik had één reservatie voor een skireis, maar zoals de meeste skireizen is ook die geannuleerd."

Godts ziet het somber in, maar probeert positief te blijven. "Ik had mijn hoop gevestigd op 2021, maar het is weer één groot vraagteken. Gelukkig is er binnen de reissector veel steun. We willen zelf trouwens ook dat reizen op een veilige manier kan verlopen. Maar ik hoop toch op het beste met het oog op de zomervakantie. Het zou fijn zijn, moesten we van de overheid duidelijke informatie krijgen."