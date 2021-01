Landelijke Gilden vrezen afschaffing van busvervoer in Pajottenland en Zennevallei

De vervoerregio Vlaams Rand en De Lijn leggen de laatste hand aan een plan om het busvervoer in het Pajottenland en de Zennevallei te hertekenen. Uitgangspunt is meer efficiëntie met de bestaande middelen. Maar daardoor zullen de kleine, landelijke dorpjes minder of helemaal niet meer bediend worden, zegt Landelijke Gilden.