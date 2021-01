Lange wachtrijen aan testcentrum in Sint-Truiden

Gisteren zijn zo'n 300 leerlingen en leerkrachten van de scholen Momentum en De Villa getest, en daaruit blijkt dat 2 kleuters en 10 leerlingen besmet zijn. Het zou om de Britse variant kunnen gaan, omdat er een hoge virale lading aanwezig is in de stalen. Ondertussen staan er lange wachtrijen aan het testcentrum in de Trudo Sporthal, want vandaag worden er zeker nog eens 800 mensen getest. Ook enkele klassen van het atheneum worden uit voorzorg getest omdat enkele familieleden besmet zijn. Daar wordt voorlopig afstandsonderwijs gegeven.