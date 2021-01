Luikse gerechts woelt voort in Nethys-schandaal: ex-topman en oud-PS'er Stéphane Moreau opgepakt

Sinds vanmorgen ondervraagt het Luikse gerecht drie voormalige toplui van Nethys, de operationele arm van de intercommunale Enodia, het voormalige Publifin. Het gaat om Stéphane Moreau, voormalig afgevaardigd bestuurder, Pol Heyse, voormalig financieel directeur, en Bénédicte Bayer, ex-manager. De vele corruptieschandalen rond Publifin hebben al veel politieke koppen doen rollen in Wallonië. Gisteravond is de Luikse zakenman François Fornieri al aangehouden voor zijn rol in de Nethys-affaire.