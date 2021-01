Man spiest zich met been vast op hek rond Kruidtuinpark in Brussel

De onfortuinlijke man zat met z’n been gespietst op het hek ter hoogte van de hoofdingang van het cultuurcentrum. De punt van de tralie doorboorde zijn been. "Hij was onder invloed en verleende totaal geen medewerking bij z’n bevrijding", zegt Walter Derieuw van de Brandweer Brussel. "We zijn dan begonnen met het afzagen van de smeedijzerenpunt. En met het smeedijzer nog in z’n been, is hij overgebracht naar het ziekenhuis waar de spies onder ideale omstandigheden verwijderd werd."

Het is nog onduidelijk hoe de man op het hek is terecht gekomen. "Gelukkig werd hij opgemerkt door een politiepatrouille want door de avondklok loopt er geen volk rond, anders had hij daar misschien uren gehangen en was hij mogelijk doodgebloed", besluit Derieuw.