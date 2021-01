Meer klachten over geluidsoverlast sinds we meer thuis zijn door de pandemie

De dienst burenbemiddeling van de steden Gent en Sint-Niklaas krijgt sinds de coronapandemie veel meer klachten over geluidsoverlast. Dat komt omdat we door de coronapandemie meer thuis zijn, dichter op elkaar leven en ons meer storen aan onze buren. In Gent kreeg de dienst burenbemiddeling vorig jaar zo’n 130 klachten meer dan in 2019. In Sint-Niklaas verdubbelden de klachten over geluidsoverlast. De stad Aalst zag geen verschil, maar daar is geen dienst burenbemiddeling.