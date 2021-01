Minder inbraken in Gent sinds coronapandemie: "Wel meer oplichting via sociale media"

Wanneer de coronamaatregelen versoepelden en we meer vrijheid kregen, waren de inbrekers ook een pak actiever. Tijdens de grote vakantie steeg het aantal woninginbraken fors. Er waren toen 79 inbraken in juli en maar liefst 155 feiten in augustus. Dat laatste cijfer is erg opvallend, want de laatste 4 jaar sloegen inbrekers slechts in één maand meer toe dan in augustus 2020. Dat was in november 2018, toen registreerde de politie 171 feiten.