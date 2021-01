Motorolie en hete kolen in vuilniswagen bezorgen ophalers van Verko een hoop gedoe

Bij de ophaling van het restafval deze week in Dendermonde, heeft iemand een fles motorolie in de gele zak gestopt. Die fles is opengebarsten en heeft de vuilniswagen besmeurd. De olie kwam ook op de weg terecht, wat gladheid veroorzaakte en dus gevaarlijk was. En gisteren heeft iemand warme, nog smeulende kolen in de groene GFT-container gedaan. Het GFT-afval werd samen met de kerstbomen opgehaald, dus de droge kerstbomen vatten vuur door de warme kolen en er onstond een brandje.

Woordvoerder Marie-Lise Van Wassenhove van Verko kan beide feiten met een glimlach navertellen, "maar het is best iets dat niet meer gebeurt. We melden het op de facebookpagina om mensen te sensibiliseren."