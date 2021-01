Na begeesterend gedicht van Amanda Gorman op eedaflegging van Joe Biden: kan poëzie de wereld redden?

In 1993 volgde Maya Angelou met "On the pulse of morning" voor kersvers president Bill Clinton. En bij zijn tweede ambtstermijn was het Miller Williams die "Of history and hope" las. Voor Barack Obama nam in 2009 dichteres Elizabeth Alexander het woord en in 2013 Richard Blanco, respectievelijk met "Praise song for the day" en "One today". Het waren telkens gelegenheidsgedichten voor presidenten uit de Democratische Partij, die zoals de titels al aangeven over hoop en eenheid gaan.

Kijk en luister hier naar Maya Angelou hier en lees daarna verder: