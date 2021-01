Onderzoek UHasselt naar impact van corona op ons gedrag: "Eenzamer en bezorgd om onze gezondheid"

In het algemeen gaat het goed met de Limburgers. Dat zegt professor Wim Magneffe van de UHasselt. Maar er is ook bezorgdheid over onze gezondheid en eenzaamheid, vooral bij jongeren. "Studenten klagen over eenzaamheid. Je zou verwachten dat ook de 65-plussers eenzaam zouden zijn, maar die kunnen dat beter kaderen. Daarbij is maar 18 procent die zegt dat ze eenzaam zijn. Terwijl bij de studenten de overgrote meerderheid aangeeft dat dit een probleem is."