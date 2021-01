Ongelijkheidsrapport Oxfam : "Megarijken recupereren covidverliezen in recordtijd, miljarden anderen verarmen"

De miljardairs van deze wereld hebben hun rijkdom tussen 18 maart en eind december 2020 met 3,9 biljoen dollar verhoogd, stelt het rapport. Oxfam zegt dat dit meer dan genoeg is om een COVID-19-vaccin voor iedereen te betalen en ervoor te zorgen dat niemand door de pandemie in armoede wordt geduwd.



Tegelijkertijd hebben de meest kwetsbaren in bijna elk land hun inkomen zien dalen tijdens de pandemie. Als gevolg daarvan zou het totale aantal mensen dat in armoede leeft in 2020 naar schatting met 200 tot 500 miljoen kunnen zijn toegenomen.

Uit een nieuw wereldwijd onderzoek onder 295 economen uit 79 landen, ook uit België, in opdracht van Oxfam blijkt dat 87 procent van de respondenten, waaronder gerenommeerde economen Jeffrey Sachs, Jayati Ghosh en Gabriel Zucman, een "toename" of "grote toename" van de inkomensongelijkheid in hun land verwachten als gevolg van de pandemie.

De pandemie en de huidige recessie - de ergste sinds de Grote Depressie - kwam er op een moment van al sterke wereldwijde ongelijkheid. Het Oxfamrapport laat zien hoe systemische ongelijkheden zoals het patriarchaat en structureel racisme, de gevolgen van de pandemie hebben versterkt.