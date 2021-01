Ook Schelle maakt een fietszone van zijn centrum

De gemeente Schelle voerde een beloningssysteem in voor wie te voet of met de fiets naar school gaat. De laatste maanden wordt er dan ook meer en meer gefietst: "Alles wordt geregistreerd en als motivatie krijgen ze een digitale munt. Daarmee kunnen ze bij lokale handelaars wat kopen", legt burgemeester Rob Mennes (CD&V) uit. "Van september tot december is er in totaal ongeveer 115.000 kilometer gefietst of gewandeld. Zo is ongeveer 23 ton CO2 uitgespaard."