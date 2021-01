Organisatie achter Blues Peer is failliet: "Ingeslagen als een bom"

Afgelopen zomer werd het festival uitgesteld omwille van de coronacrisis. Maar of er nog een nieuwe editie komt, valt nog af te wachten. "We hebben het nieuws zelf via de pers vernomen en dat is hier ingeslagen als een bom", vertelt burgemeester Steven Matheï. "Het bluesfestival is al meer dan 30 jaar onlosmakelijk verbonden met onze stad. Het is dus echt wel slecht nieuws voor het muzikale Peer van vandaag."