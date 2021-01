Oud-gouverneur De Witte wordt “vaccinatiecoördinator” in Vilvoorde

Burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (SP.A) is opgetogen met de nieuwe vaccinatiecoördinator: “Het siert hem dat hij mee zijn schouders wil zetten onder deze grote uitdaging. Zijn ervaring zal zeker helpen, en het is erg bijzonder dat hij opnieuw verantwoordelijkheid wil opnemen. Hij had ook kunnen genieten van zijn pensioen en hopen dat hij snel gevaccineerd zou worden.”