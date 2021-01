Nederlandse Awater-poëzieprijs gaat voor het eerst naar Vlaamse dichter: Peter Verhelst wint met bundel "Zon"

De Awaterprijs wordt elk jaar uitgereikt door professionals, "beroepslezers" in de media of de universiteiten. De prijs is vooral symbolisch: ze weerspiegelt de waardering van de gezamenlijke poëziekritiek. In de beoordelingen van "Zon" is onder meer sprake van "zinderende regels vol melancholie en hoop" en van een "een complete bundel, meeslepend en overtuigend."

"Ik hou van de zon maar ze zal ook het einde van onze beschaving bespoedigen," zegt Peter Verhelst zelf. De zon is ook een symbool voor fascisme, vindt hij, en dat blijkt ook uit de opbouw van de bundel. "Het gaat van lieflijk naar donkerbruin".