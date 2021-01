Problemen met vaccins nog niet voorbij: "Als Pfizer niet levert wat is afgesproken, komen we in februari in de problemen"

Dirk Ramaekers, hoofd van de taskforce vaccinatie: "Als Vlaanderen al meteen in de eerste week van 4 januari alles had opgebruikt, dan hadden we nu al de campagne moeten stilleggen. Zoals in een aantal Duitse deelstaten gebeurd is. En als Pfizer in februari niet levert wat is afgesproken, dan komen we in de problemen in de woonzorgcentra."