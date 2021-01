Reisagent uit Nieuwerkerken wil perspectief en respect: "Wij worden verketterd"

Reisbureau Gallia is gespecialiseerd in reizen naar Engeland, Ierland en Scandinavië. Groene en winterse bestemmingen dus. "De krokusvakantie is voor ons dus het moment voor winterbestemmingen in Fins Lapland", vertelt uitbaatser Manuela Libens. "Begin november hebben we al besloten om die niet te laten doorgaan. De Finse regering heeft zelf ook beslist om geen Belgen toe te laten, dus onze winter is er aan."

Dat het Overlegcomité straks wellicht niet-essentiële reizen tijdens de krokusvakantie verbiedt, komt voor Libens niet als een verrassing. "De hele sector zag het wel aankomen volgens mij, en iedereen heeft ook wel zoiets van: "We zullen het dan maar doen." Wat we wel willen, is duidelijkheid voor de toekomst", benadrukt ze. "Geef ons een concrete datum waarop versoepelingen mogelijk zijn. We zitten vast in dat "stop and go"-scenario, wat ons heel veel werk bezorgt: boeken, annuleren, omboeken, weer annuleren en weer verplaatsen. Zo blijven we bezig, terwijl we daar niets aan verdienen. Er komt bij ons sinds maart niets binnen, maar we hebben wel heel veel werk. Dit is voor heel veel reisbureaus een onhoudbare situatie."