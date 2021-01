Blik op het stille, donkere Gent: sfeervolle muziekvideo vraagt aandacht voor werkloze cultuursector

Componiste Calliope Tsoupaki zegt over "Thin air": "We mógen met z’n allen verdrietig zijn. We mogen erkennen dat deze periode traumatische ervaringen heeft teweeggebracht, ook al lopen we daar nu misschien liever van weg. Ons hele leven, of wat we dachten dat het leven was, is plots verdwenen, into thin air – zoals ze in het Engels zeggen."