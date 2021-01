Sint-Niklaas start met eigen stadsmunt: “We willen lokaal kopen stimuleren en inwoners belonen"

Een echt wettelijk betaalmiddel dat iedereen kan gebruiken in de winkels, zullen de stadsmunten niet zijn. Het blijft een soort van beloningssysteem voor inwoners die ‘wenselijk gedrag’ tonen, legt schepen Ine Somers (Open VLD) uit. “Als je bijvoorbeeld alles per fiets doet, of je bent mantelzorger, of je doet vrijwilligerswerk voor de stad, dan zal je stadmunten kunnen verdienen.” Het is de bedoeling dat het aanbod aan voordelen groter wordt in het nieuwe systeem. Of de stadsmunt er zal uitzien als een echte munt is ook nog niet duidelijk, het project wordt nog uitgewerkt. Het kost een kleine 300.000 euro, maar Sint-Niklaas zal er subsidie voor krijgen van de Vlaamse overheid.