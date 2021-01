Stuur een verjaardagskaart naar "Wiezeke", de oudste vrouw van Blankenberge, die 106 wordt

Maria wordt in de buurt "Wiezeke" genoemd. Ze ziet er voor haar 105 jaar fantastisch uit. De oudste vrouw van Blankenberge woont samen met haar dochter Monique (78). Wiezeke is een bekend figuur in de buurt waar ze woont. Geregeld springen kennissen binnen om de kranige dame een bezoekje te brengen. Maar door corona is dat nu onmogelijk geworden. “Niemand mag binnen”, vertelt haar dochter Monique. “Dat is logisch, maar ook vervelend."

Wiezeke woont al ongeveer 40 jaar aan de kust. Na de Tweede Wereldoorlog ging ze in Brussel wonen, waar ze nog een frituur uitbaatte. Daarvoor groeide ze op in Oudegem. Op 31 januari wordt de dame maar liefst 106 jaar. “Ik voel me nog heel goed”, zegt Wiezeke vastberaden. “En mijn verjaardag gaan we sowieso vieren.”

Daarom doen haar dochter en een kennis uit Zeebrugge een oproep: stuur Wiezeke zo veel mogelijk verjaardagskaartjes. "Door corona, is het belangrijker dan ooit dat mensen iets sturen. Het is een hart onder de riem in zware tijden. Dan lezen we die samen voor: al die wensen zouden daarom fantastisch zijn.”

Wie zich geroepen voelt een kaartje te sturen, dit is het adres: Maria Ludovica Blindeman, Astridlaan 18, 8370 Blankenberge