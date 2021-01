Wereldrecord 100 km op de loopband: Belgisch kampioene ultralopen doet morgen een poging, "zonder plaspauze"

Hardlopen over een afstand die langer is dan een marathon, is een extreme sport, maar Vetsuypens is het al gewend. Zo werd ze 2 jaar geleden nog Belgisch kampioen in de 100 kilometer. "Ik heb ook al eens 24 uur aan een stuk gelopen. 208 kilometer heb ik toen afgelegd, dat was wel zot", vertelt ze. "Maar morgen wordt ook heel zot, want dan zit ik natuurlijk met de tijdsdruk. Toen op het Belgisch kampioenschap, heb ik 100 kilometer gelopen in een tijd van 9 uur en 2 minuten. Nu moet ik het doen op minder dan 8 uur en 30 minuten."