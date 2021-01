Vaccinatiecentrum in Nekkerhal in Mechelen voor het eerst gebruikt: niet voor vaccinaties, wel voor tests

"We gaan vandaag 250 kinderen in 2,5 uur testen", zegt Michael Van Mechelen, coördinator van de mobiele testteams van het UZA (Universitair Ziekenhuis Antwerpen). De resultaten zouden er ook al snel moeten zijn: "Omdat de tests nog in de voormiddag gebeuren, kunnen ze erop rekenen dat ze vandaag nog, per sms, hun resultaat doorkrijgen."

Dat het mobiele testteam vandaag in de Nekkerhal terechtkon, was een grote meerwaarde, zegt Van Mechelen: "We hebben intussen al wat ervaring met het opstellen van een testcentrum, maar hier staat alles al. Dat is een luxe voor ons. En het werkt ook erg goed. Het is heel duidelijk aangegeven waar de mensen terechtkunnen en alles is goed ingericht met oog op de privacy."