Veel vragen over coronabesmettingen in Haspengouw: “Mensen hebben meer schrik door Britse variant”

Patiënten stellen hun medische bezoeken ook vaker uit. “Er is een zekere schroom, mensen komen niet of stellen hun onderzoek uit”, zucht Cathérine Vryens. “Dat merk ik als huisarts, maar dat is ook bij specialisten het geval. Nochtans volgen we de maatregelen, werken we beschermd en nemen we alle voorzorgen. Er is duidelijk een zekere angst. Ik begrijp de mensen wel, maar het is niet correct.”