VN-verdrag voor verbod op kernwapens treedt in werking, zonder België: "Niet geschikt voor reële ontwapening"

Toch ziet Mattelaer een toekomst zonder kernwapens niet als onmogelijk, omdat ze ook hun relevantie kunnen verliezen. "We zien daar al enkele tekenen van", zo zegt hij. "Grootmachten treden anders met elkaar in competitie: het is niet zozeer meer een wapenwedloop, maar een competitie om de meest geavanceerde technologie".

In die zin nemen nucleaire wapens dus niet meer de centrale plaats in het veiligheidslandschap in, die ze een aantal decennia geleden innamen. "Maar ze blijven nog wel een bepaalde mate van stabiliteit brengen, ook al is die stabiliteit een beetje gestut door het idee van terreur", besluit Mattelaer.