Welke vragen heb jij over de nieuwste beslissingen van het Overlegcomité?

Het Overlegcomité boog zich vandaag opnieuw over de coronamaatregelen in ons land. Niet-essentiële reizen zijn verboden van 27 januari tot 1 maart en de niet-medische contactberoepen zoals kappers en schoonheidsspecialisten mogen - onder voorbehoud van de cijfers - de deuren openen op 13 februari. Heb jij vragen over deze beslissingen of over de maatregelen in het algemeen? Stuur ze ons via onderstaand formulier en wij gaan op zoek naar een antwoord.