Weer overal post in Groot-Heist en Herselt na staking van postbodes

In Groot-Heist en Herselt werd er vandaag weer overal post geleverd. De staking in het verdeelcentrum van Bpost in Heist is voorbij. Gisteren legde het merendeel van de medewerkers het werk neer als protest tegen een nieuwe dienstregeling. De postbodes vreesden het werk niet meer rond te krijgen. "De oude regeling blijft nu voorlopig behouden en er zal ook rekening gehouden werden met het toegenomen aantal pakjes", zegt de vakbond. De post van gisteren en vandaag wordt vandaag nog geleverd.