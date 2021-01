Wolf valt schaap aan in weide met schrikdraad in Helchteren: "We zoeken naar zwakke plek in omheining"

De kudde stond in een omheinde weide die uitgerust was met stroomdraad. "Onze weide is wolfproof", zegt herder Johan Schouteden. "We zitten hier vlak bij de plek waar de wolven vorig jaar hun welpjes grootgebracht hebben, en toen hebben we geen problemen gehad. We staan er dus van versteld dat ze nu toch in de weide geraakt zijn. We weten voorlopig niet waar de wolf de weide binnen is geraakt."